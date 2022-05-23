Власти потратили более 150 млн на флагштоки

20:40 17 августа Киев, Украина

В этом году местные органы власти обнародовали в «Прозорро» 16 договоров о работах, связанных с монтажом флагштоков , на общую сумму 156 310 000 грн.



Большинство средств приходится на десять крупнейших подрядов – 133,52 млн грн. Это примерно равно стоимости 310 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac от COVID-19, которую Минздрав купил в прошлом году по 504 грн.



Наибольшую сумму за установку флагштока в этом году потратили власти Харькова – 24,5 млн грн. Кроме собственно установления флагштока, подрядчик должен выполнить за эту сумму благоустройство части парка. Подряд получило ООО "Инжиниринговая компания Планета Строй" Сергея Мошенского. Стоимость самого флагштока неизвестна, ведь итоговая ведомость ресурсов и сметы не обнародованы. Местные медиа писали, что харьковский флагшток будет самым высоким не только в Украине, но и во всей Европе – 101 м.



Власти Броваров установят флагшток за 20,77 млн грн. Соглашение заключили с ООО "Пан-Югстрой". Сам флагшток высотой 72 м в комплекте со всем необходимым стоил 4,16 млн грн без доставки и НДС, но вместе с ним нужно обустроить площадки, дорожки, скамейки, урны, освещение и озеленение.



В Житомире флагшток установят за 13,74 млн грн. Сквер на Соборной Площади реконструирует ООО "УК "Комфорт-Строй". Местные медиа писали, что работы начались до подписания соглашения. Флагшток высотой 50 м в комплекте со всем необходимым обойдется в 2,85 млн грн без доставки и НДС. Кроме того, реконструкция включает общестроительные работы, обустройство инженерных сетей, озеленения и тому подобное.



Кроме того, власти Николаева заказали установку флагштока высотой 72 метра и обустройство территории возле него за 13,5 млн грн, в Полтаве аналогичные работы с установкой флагштока высотой 50 метров обойдутся в 12,04 млн грн. Львов заказал флагшток такой же высоты с благоустройством окружающей территории за 12,02 млн грн, а Черновцы – за 10,74 млн грн.



В Краматорске на установку флагштока высотой 80 метров вместе с реконструкцией фонтана потратят 11,17 млн грн, в Кривом Роге за флагшток высотой 72 метра вместе с благоустройством территории – 8,09 млн грн.



В Виннице установка флагштока в 50 метров с обустройством территории обошлась в 6,97 млн грн.