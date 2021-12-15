Власть выполнит поддержку бизнеса - Милованов

«Красные зоны» в некоторых регионах приведут к остановке деятельности украинского бизнеса. Украинские власти намерены снова осуществить материальную помощь предпринимателям. Выплаты через приложение «Дія» будут осуществляться в пределах средней зарплаты региона.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака и эксминистр экономики Тимофей Милованов в эфире одного из украинских телеканалов. Милованов уточнил, что сумма выплаты предпринимателям будет зависеть он уровня средней зарплаты в конкретных городах и может отличаться в зависимости от региона.

"Там не 8000, а средняя зарплата. Должно быть в пределах средней зарплаты в регионе, потому что помощь должна быть адаптирована к средней зарплате, уровню цен городам. Кто-то может даже получить больше, чем в Киеве, такое тоже возможно ", - высказался он.

По словам Милованова, программа поддержки бизнеса будет работать по следующему алгоритму: местные власти области "красной" зоны должна разработать пакет поддержки и показать его центральной власти. После этого центральная власть придаст до тех средств, которые готова предоставить местные власти, еще 100%.