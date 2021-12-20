Владимиру Жмаку доверяют профсоюзы и железнодорожники: профсоюз южных железных дорог обратился к президенту Украины

профсоюз южных железных

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"Независимыйдорог" обратился с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому взять под личный контроль принятие решения касательно дальнейшей деятельности главы правления АОУкрзализныцяВладимира Жмака.

В своем письме руководство профсоюза отмечает, что за пять месяцев работы в качестве руководителя предприятия, Жмак проделал огромную работу. В частности, сообщается о том, что ускоренными темпами идет ремонт подвижной тяги, уже заключены и начали действовать контракты, которые без потери качества и количества выполняемых рейсов позволяют сэкономить десятки миллионов гривен. Речь идет, в том числе и о закупке дешевой электроэнергии, и о разрушении схем в приобретении дизтоплива.

Кроме того, Жмак отказался участвовать в коррупционных схемах и ведет непримиримую борьбу с годами существующей в УЗ коррупцией. Подчеркивается его принципиальное решение не оплачивать расходы частных баз отдыха, которые когда-то с нарушениями были получены "Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины".

Жмак категорически отказался перечислять в частный пенсионный фонд с ограниченной ответственностью деньги госпредприятия, поскольку нет никаких юридических гарантий того, что, выйдя на пенсию, железнодорожники будут получать от этой "пирамиды" деньги.

Безусловно, своими действиями новый глава правления УЗ очень мешает многим погрязшим в коррупции поставщикам, руководителям разного уровня внутри самой компании, руководству "Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины".

Независимые профсоюзы полностью поддерживают деятельность Владимира Жмака, так же как и работники “Укрзализныци”, подписи которых под жалобами были собраны обманным путем, в присутствии некоторых руководителей железной дороги.