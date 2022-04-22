Владимир Жмак встретился с представителями Федерации работодателей Украины

Руководство «Укрзализныци» даже в сложных финансовых условиях ориентировано как на сохранение имеющихся специалистов, так и на создание новых рабочих мест.

20 ноября глава правления АО «УЗ» Владимир Жмак и его коллега, директор по управлению взаимоотношениями с органами государственной власти Дмитрий Романюк, провели встречу и плодотворное общение с представителями Федерации работодателей Украины.

В ходе встречи обсуждалось не только будущее сотрудничество, но и необходимые критерии, которым «Укрзализныця», как крупное государственное предприятие, должна соответствовать, чтоб содействовать росту экономики страны, занятости населения. Этап реформирования, который, наконец, наступил у «Укрзализныци», ведет именно к этому. Команда Владимира Жмака не только оптимизирует работу компании, но и вносит инновации и новые технологии.

Совместно с Федерацией работодателей Украины «Укрзализныця» готовит обращение к правительству Украины об усилении инвестиций в компанию, ведь на данный момент огромные активы изношены почти на 96%, и модернизация УЗ крайне необходима уже сейчас.

Пока одни требуют, другие идут на сотрудничество

Для создания достойных условий труда, хороших зарплат и новых рабочих мест «Укрзализныце» необходимо перейти из состояния убыточности на уровень прибыльности. Это возможно лишь при полной модернизации – обновление локомотивного и вагонного парков, внедрение новых технологий, обновление инфраструктуры, налаживание клиентских связей.

Этого, к сожалению, не понять некоторым профсоюзам, которые слепо требуют повысить зарплату, отдать задолженности, не вникая в ситуацию. Им неважно, будет ли работа завтра, если сегодня все последние деньги им отдадут на руки. Они хотят, как и прежде, работать вполсилы на изношенном оборудовании.

Организации, способные видеть перспективу, наоборот, идут на сотрудничество и готовы предложить помощь, лишь бы в будущем у тысяч людей появилась стабильная интересная работа с высокими зарплатами. Одной из них оказалась ФРУ.

В планах у Жмака и ФРУ получить еще больше инвестиций на модернизацию «Укрзализныци», а также добиться отмены налога на землю для УЗ и решения многих других вопросов, которые помогут развивать предприятие.