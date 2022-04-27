Владимир Жмак: «Укрзализныця» за развитие внутреннего туризма

26 ноября глава правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак и директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский побывали на встрече с представителями туристического бизнеса Украины. В ходе встречи обсуждались вопросы развития внутреннего туризма, в котором не последнюю роль играют железнодорожные пассажирские перевозки.

Как рассказал Владимир Жмак, «Укрзализныця» обладает всеми необходимыми условиями для того, чтобы в ближайшее время переключить на себя большую часть туристов, путешествующих по Украине. Большая разветвленная сеть, постоянная работа над повышением уровня комфорта пассажирских перевозок и безопасность – все это позволит уже скоро ж/д транспорту стать приоритетным способом передвижения туристов по Украине.

«Мы убеждены, что в условиях пандемии COVID-19, железная дорога - самый безопасный вид транспорта, поэтому мы работаем над увеличением привлекательности поездов как для туристов, так и для туристического бизнеса», - отметил Владимир Жмак.

Слова руководителя УЗ подтвердила председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив. Она назвала поезда трендом будущего, ведь это экологичный, безопасный и комфортный вид транспорта. По ее словам, иностранные туристы уже активно используют железную дорогу для перемещения между городами Украины.

Представители туристического бизнеса намерены вести продуктивный диалог с «Укрзализныцей» для совместного «создания достойного продукта как для украинских, так и для иностранных путешественников».

Отметим, что «Укрзализныця» уже активно работает над развитием сегмента пассажирских перевозок:

введена гибкая система скидок на приобретение билетов;

запущены новые зимние маршруты;

предусмотрены 15% скидки на проезд в вагоне 1 класса скоростных поездов «Интерсити+».

В ближайшем будущем будут закуплены новые комфортные современные пассажирские вагоны и модернизированы старые. Далее в планах руководства УЗ концессия вокзалов, новые программы лояльности, новая платформа типа чат-бот для поиска и продажи билетов и еще много интересного.

Один из приоритетов пассажирского сегмента компании – устойчивое развитие внутреннего туризма железнодорожным транспортом.