Владимир Жмак прокомментировал свое увольнение из “Укрзализныци”

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Семнадцатого марта 2021 года Кабинет Министров Украины уволил с занимаемой должности председателя правленияУкрзализныциВладимира Жмака.

Эту ситуацию Жмак прокомментировал в своем Telegram-канале. В частности, он заявил, что не имел нареканий со стороны Наблюдательного совета, а кроме того, решение о его увольнении было принято с нарушениями законодательства.

"Указанное решение [об увольнении] выглядит, как минимум, странно как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона", - пишет он.

Никаких нареканий от Набсовета Владимир Жмак не получал за все время его деятельности на посту главы правления.

"Поскольку оснований для такого "дружественного предложения" я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от Наблюдательного совета никогда не получал, поэтому эту щедрую оферту не принял", - рассказывает Жмак. А 17 марта "министр уже с самого утра подготовил и передал Кабмин представление на мое увольнение".

Экс-глава железной дороги подвел итоги деятельности компании под его руководством. Команде Жмака удалось остановить “стремительное падение” УЗ, изменить ее движение от отрицательного баланса к положительному.

"Мы же делали то, для чего нас позвали - четвёртый квартал 2020 года стал успешнее, чем аналогичный в два предыдущих докризисных года", - написал он. Жмак также добавил, что Наблюдательному совету "будет непросто, потому что назначить уже пятого руководителя за каких-то три года - большая задача".