Владимир Жмак присоединился к инициативе Елены Зеленской

Задача бизнеса, занимающегося предоставлением услуг, - организовать одинаково комфортные и доступные условия как для обычных клиентов, так и для клиентов с особыми потребностями, к которым относятся не только люди с инвалидностью, но и молодежь, женщины, родители с маленькими детьми.

«Укрзализныця» – одна из крупнейших государственных коммерческих компаний, которая движется в этом направлении. Подтверждением этому стало подписание Владимиром Жмаком декларации «Бизнес без барьеров» в рамках инициативы Елены Зеленской.

На организованной Еленой Зеленской встрече присутствовали представители крупных компаний, которые уже внедряют лучшие решения для людей с ограниченными возможностями в свои бизнес-процессы.

Компания уже немало сделала для того, чтоб люди с инвалидностью чувствовали себя более удобно, пребывая в поездах, на станциях, на вокзалах. Железнодорожные путешествия должны быть доступны для всех пассажиров.

Цель данной декларации – помочь людям с ограниченными возможностями, пожилым людями, родителям малолетних детей, женщинам и молодежи найти адаптированные для них рабочие места с достойной оплатой. Как отметил Владимир Жмак, этот пункт также стоит в планах компании и потихоньку получает реализацию.

«Укрзализныця» и ряд других крупных предприятий Украины («Укрпочта», «Ощадбанк», АТБ, 1 + 1 Media и др.) вместе будут стремиться к тому, чтоб в Украине принцип безбарьерности стал нормой, а не исключением.