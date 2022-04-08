Владимир Жмак: нам удалось ликвидировать дефицит локомотивов

Глава «Укрзализныци» заявил, что им уже удалось полностью ликвидировать дефицит локомотивов, который ранее образовался из-за сильного превышения сроков эксплуатации.

"Нам удалось ликвидировать дефицит локомотивов. Нет ни одной заявки, которую мы не удовлетворили" – рассказал Жмак, и отметил, что это стало одним из первых значимых достижений его команды.

Устранить недостаточное количество локомотивов удалось за счет удлинения плеч работы локомотивов и оптимизации работы диспетчерской службы.

Также в своем Telegram-канале Владимир Жмак отметил, что его командой принято решение перебросить 400 млн грн на ремонт локомотивов до конца этого года. А в 2021 году капитальный ремонт тягового парка станет приоритетным в плане инвестиций. На него заложено 4,7 млрд грн.

На данный момент уже обрабатываются заказы на ремонт параллельно с финансовым аудитом.