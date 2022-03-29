Владимир Жмак начал инвестиции в обновление подвижного состава «Укрзалізниці»

Критический износ подвижного состава «Укрзализныци» напрямую влияет на качество предоставляемых услуг и, соответственно, прибыльность компании. Об этом знает новый руководитель «Укрзализныци» Владимир Жмак, поэтому печальные статистические данные его не только расстраивают, но и возмущают. Это было заметно по его высказываниям на прошедшей на днях пресс-конференции.

Изношенность локомотивов на 96%, пассажирских вагонов на 88% и грузовых вагонов на 89%, контактная сеть изношена на 71%, а железнодорожные пути на 34% - такие данные назвал Жмак. Именно это, по его мнению, приводит к регулярным возгораниям локомотивов, схода составов с рельс и, как следствие, нарушению безопасности движения.

«Это результат того, что в «Укрзализныцю» не инвестировали ни одной копейки государственных денег за время независимости Украины», - заявил Владимир Жмак.

Новый глава правления АО УЗ намерен уже до конца 2020 года крепко взяться за обновление и капитальный ремонт вагонов и локомотивов. На это уже выделены средства. В частности на ремонт вагонов пойдут около 350 млн грн, а локомотивов – 400 млн грн. В следующем году инвестиции составят уже несколько миллиардов гривен, что, безусловно, скажется на качестве предоставляемых услуг в положительную сторону.

Несмотря на то, что многие годы украинскую железную дорогу нещадно эксплуатировали в личных целях предыдущие руководители и выжимали из нее последнее, остается надеяться, что даже из-того, что имеется на данный момент, грамотный менеджмент позволит сделать компанию прибыльной, а качество услуг высокого качества.