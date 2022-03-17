Владимир Жмак: ежедневные грузоперевозки в миллион тонн будут достигнуты в этом году

17:13 29 октября Киев, Украина

На недавней пресс-конференции новый глава «Укрзалізниці» Владимир Жмак рассказал, что уже к концу этого года компания увеличит нагрузку до 1 млн тонн в сутки. План по увеличению объемов перевозки грузов «Укрзалізницею» уже готов и даже реализуется. Благодаря ему уже достигнут уровень грузоперевозок прошлого года.



«В последние месяцы наблюдаем оживление рынка грузовых перевозок. Несмотря на экономический кризис и ограничения, которые возникли из-за распространения ковида, "Укрзалізниця" уже погрузила в сутки 814 тыс. тонн, что почти соответствует показателям 2019», - рассказал Владимир Жмак.



По его словам, в первую очередь этого удалось достичь благодаря улучшению операционной деятельности компании: «Мы ликвидировали дефицит локомотивов за счет удлинения плечей обслуживания, совершенствования диспетчеризации и организаций маршрутных отправок, прежде всего в направлении портов. Пока нет ни одной заявки, которую мы не удовлетворили».



Также председатель правления «Укрзалізниці» сообщил о решении уже в этом году увеличить инвестиции в ремонт подвижного состава. В частности, 500 млн грн будет дополнительно направлено на ремонт локомотивов и 350 млн грн - на капремонт и модернизацию грузовых вагонов.



В общем Владимир Жмак предсказывает рост объемов грузов и за счет изменения «Укрзалізницею» парадигмы обслуживания грузовладельцев: «Рынок получил сигнал, что мы можем качественно и быстро перевозить грузы по железной дороге, а новое руководство компании готово к конструктивному диалогу по совершенствованию сотрудничества и тарифной политики».