Владимир Жмак: до конца следующего года "Укрзалізниця" разделится на 4 структурных подразделения

На пресс-конференции, прошедшей сегодня, глава «Укрзалізниці» Владимир Жмак сообщил, что в 2021 году в компании будет завершено разделение на 4 структурных подразделения: производственное, пассажирское, грузовое и инфраструктурное.

«Мы планируем в 2021 году закончить переподчинение подразделений "Укрзалізниці" таким образом, чтобы каждая производственная вертикаль получила все необходимые активы, чтобы она могла посчитать прибыли и убытки и вывести свой собственный баланс. Уже к концу следующего года каждая из этих четырех вертикалей будет иметь свой баланс, что позволит затем их реорганизовать в компании холдинга», - рассказал Владимир Жмак.

По его словам, в рамках перехода УЗ к вертикально-интегрированной структуре в настоящее время осуществляется перемещение активов и персонала. Это нужно для того, чтобы в каждой вертикали были сконцентрированы все необходимые средства для осуществления полного цикла деятельности. Так, грузовая вертикаль будет иметь локомотивы и вагоны, пассажирская - локомотивы, пассажирские и пригородные поезда, производственная - вагоноремонтные и строительные заводы, локомотиворемонтные заводы и депо, где будут осуществляться капитальные ремонты, инфраструктурная - путь и путевое хозяйство, автоматизацию и сигнализацию. В грузовой и пассажирской вертикалях также будут эксплуатационные депо для проведения текущих ремонтов.

«На примере двух депо, которые мы уже начали переподчинять с Донецкой железной дороги на Южную, это Лиман и Волноваха, мы видим, что это никоим образом не влияет ни на количество персонала, ни на производственные функции депо, ни на смену места работы персонала. Переподчинение осуществляется административно, для того, чтобы сконцентрировать в рамках вертикально-интегрированной структуры все функции и эти структуры превратить затем в компании-холдинги», - сообщил Владимир Жмак.

Он также добавил, что в центральном офисе «Укрзалізниці» будут сконцентрированы все другие функции, которые и будут обеспечивать централизованно деятельность этих четырех вертикалей, в частности услугами юристов, финансистов, кадровиков, работников службы безопасности, ИТ и других.