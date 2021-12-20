Владелец DCH положил глаз ХАЗ

Владелец группы DCH Александр Ярославский выразил свою заинтересованность в восстановлении производственных мощностей Харьковского Авиазавода. Он заявил, что может привлечь инвестиций на 1 миллиард долларов США, чтоб предприятие расплатилось с долгами и дальше развивалось. Информация появилась на сайте DCH.

"Группа DCH готова взять ответственность за восстановление флагмана отечественного авиастроения и привлечь $1 млрд на восстановление ХАЗ. Из этой суммы $100 млн пойдут на выплату долгов; $500 млн на достройку самолетов, производство которых уже начато, и закладку новых; $400 млн - на программы развития", - сказано в тексте.

В своем заявлении Ярославский отметил, что ему "как харьковчанину небезразлична судьба Харьковского авиазавода - гордости города".

"Одними реорганизациями и перестановками реального возрождения предприятия добиться невозможно. Планами сыт не будешь, коллективу ХАЗ нужны зарплаты и гарантии сохранения рабочих мест, независимо от того, кто и как их даст. А значит, заводу необходима реальная поддержка государства и значительные частные инвестиции", - сказал он.

Бизнесмен подчеркнул, что ему безразличен формат участия в судьбе ХАЗ – покупка или частно-государственное партнерство.

"Важно не упустить время. Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины", - заявил Ярославский.

Александр Ярославский – украинский бизнесмен, входит в топ-10 рейтинга Forbes Ukraine. Владеет и лично управляет группой DCH, инвестирующей в такие сектора экономики, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. В числе его последних приобретений – банк Кредит-Днепр.

Группа DCH располагает рядом промышленных активов: Харьковский тракторный завод, Днепровский металлургический завод, криворожский рудник Сухая Балка. Недавно DCH начала активность в секторе авиастроения и находится в процессе приобретения более 25 % акций запорожского предприятия Мотор Сич, производящего авиадвигатели.