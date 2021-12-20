Владелец DCH положил глаз ХАЗ

Владелец группы DCH Александр Ярославский выразил свою заинтересованность в восстановлении производственных мощностей Харьковского Авиазавода. Он заявил, что может привлечь инвестиций на 1 миллиард долларов США, чтоб предприятие расплатилось с долгами и дальше развивалось. Информация появилась на сайте DCH.
В своем заявлении Ярославский отметил, что ему "как харьковчанину небезразлична судьба Харьковского авиазавода - гордости города".
Бизнесмен подчеркнул, что ему безразличен формат участия в судьбе ХАЗ – покупка или частно-государственное партнерство.
Александр Ярославский – украинский бизнесмен, входит в топ-10 рейтинга Forbes Ukraine. Владеет и лично управляет группой DCH, инвестирующей в такие сектора экономики, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. В числе его последних приобретений – банк Кредит-Днепр.
Группа DCH располагает рядом промышленных активов: Харьковский тракторный завод, Днепровский металлургический завод, криворожский рудник Сухая Балка. Недавно DCH начала активность в секторе авиастроения и находится в процессе приобретения более 25 % акций запорожского предприятия Мотор Сич, производящего авиадвигатели.
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