"Весь хайтек вернется в 2000 год": последний крупный производитель чипов объявил россии бойкот

16:25 07 апреля Киев, Украина





Эти меры введены в рамках санкций за вторжение в Украину, сообщает The South China Morning Post со ссылкой на заявление



Отныне любые поставки продукции, которая может использоваться в военных целях, потребуют экспортной лицензии. Речь идет о полупроводниках, лазерах, навигационных системах и еще более 50 товарных позиций.



Тайваньская TSMC - крупнейший производитель полупроводников в мире- уже объявила об уходе с российского рынка вслед за Intel и AMD. В результате под угрозой оказалось производство российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус», которые власти декларировали альтернативой зарубежным и которые при этом выпускались в Тайване.



Планировалось, что TSMC будет поставлять потребительские процессоры Baikal-M и серверные CPU Baikal-S. Yadro, российский производитель серверов и систем хранения данных, в начале 2021 года специально создал дочернюю компанию «Ядро микропроцессоры», собираясь проектировать передовые чипы и заказывать их производство на Тайване. Правительство Тайваня приняло решение ужесточить меры экспортного контроля в отношении РФ, чтобы отрезать страну от технологий и чипов, которые используются в военных целях.Эти меры введены в рамках санкций за вторжение в Украину, сообщает The South China Morning Post со ссылкой на заявление тайваньского кабмина.Отныне любые поставки продукции, которая может использоваться в военных целях, потребуют экспортной лицензии. Речь идет о полупроводниках, лазерах, навигационных системах и еще более 50 товарных позиций.Тайваньская TSMC - крупнейший производитель полупроводников в мире- уже объявила об уходе с российского рынка вслед за Intel и AMD. В результате под угрозой оказалось производство российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус», которые власти декларировали альтернативой зарубежным и которые при этом выпускались в Тайване.Планировалось, что TSMC будет поставлять потребительские процессоры Baikal-M и серверные CPU Baikal-S. Yadro, российский производитель серверов и систем хранения данных, в начале 2021 года специально создал дочернюю компанию «Ядро микропроцессоры», собираясь проектировать передовые чипы и заказывать их производство на Тайване.

«Если не будет импортных микросхем, то мы откатимся на уровень 15–20-летней давности», весь хайтек в России вернется примерно в 2000 год, говорит бывший сотрудник крупного российского микроэлектронного дизайн-центра, в настоящее время работающий в европейской полупроводниковой индустрии.

«Сейчас российская микроэлектроника, разработка микросхем, на 90 с лишним процентов завязана на госзаказ. Если санкции будут имплементированы так, как заявлено, это все просто перестанет существовать в нынешнем виде. Им придется как-то договариваться с китайцами, потому что больше не с кем. И не факт, что китайцы договариваться захотят», - сетует он.

Китаист Леонид Ковачич согласен: в нынешней ситуации Пекин вряд ли может помочь России восполнить образующийся технологический пробел.



«Собственных технологических заделов Китая недостаточно, чтобы обеспечить России адекватную альтернативу полупроводникам TSMC, — говорит он. — Кроме того, для Китая существует риск попадания под вторичные санкции США, в случае если китайские компании или финансовые институты будут способствовать минимизации последствий американских санкций в отношении России. Поскольку российский рынок обладает гораздо меньшим масштабом по сравнению с американским и европейским, он, возможно, станет слишком токсичным для многих китайских компаний»



В лучшем случае Китай может поспособствовать с производством микроэлектроники, поскольку российская радиоэлектронная промышленность находится в упадке, рассуждает Ковачич: «Тем не менее здесь все равно речь не идет о передовых полупроводниковых технологиях».