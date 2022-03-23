Верховный Суд Украины признал «Укрэнерго» правым в споре с «Киевтеплоэнерго»

Пресс-служба НЭК «Укрэнерго» оповестила о том, что компания выиграла суд у «Киевтеплоэнерго» в отношении нечестного начисления платы за услуги по передаче электроэнергии магистральными сетями. Дело компаний рассматривали в Верховном суде Украины.

В вердикте судебного органа говорится о том, что «Укрэнерго» полностью правомерно начисляет плату за услуги по передаче электроэнергии КП «Киевтеплоэнерго».

До этого судебный иск рассматривали Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд, которые также установили правоту компании в этом вопросе.

Ранее самая большая гидрогенерирующая компания Украины «Укргидроэнерго» подала на «НЭК «Укрэнерго» в суд с целью взыскания 5 миллионов 300 тысяч гривен за услуги по урегулированию небалансов.