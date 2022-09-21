Верховная Рада возвращает акцизный налог на горючее в Украине

16:46 21 сентября Киев, Украина

Верховная Рада Украины возвращает акцизный налог на горючее. Закон вступит в силу через день после его публикации. Возвращения акцизов следует ожидать в конце сентября

Об этом сообщает депутат Ярослав Железняк.

По сообщению народного депутата, законопроект поддержали 255 народных избранников.



Возвращаются акцизы в размере:

100 евро за 1000 литров бензина;

100 евро за 1000 литров дизеля;

100 евро за 1000 литров биотоплива;

52 евро за 1000 литров газа.

НДС для всего останется на уровне 7%.



Льготу сделали для горючего, которое покупают для нужд Минобороны. Акциз для военных – ноль евро за тысячу литров. Льгота будет действовать исключительно до конца военного и чрезвычайного положения, однако не позднее 1 июля 2023 года.



До начала полномасштабного вторжения рф в Украину акциз на бензин составил 213 евро, а на дизель – 140 евро.



В марте парламент принял закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. В частности, он предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.



Благодаря частичному возвращению акцизного налога на горючее бюджет получает дополнительные 2–3 миллиарда гривен ежемесячно.