Верховная Рада утвердила тарифы на «зеленую энергию»

13:42 21 Июль Киев, Украина

Производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии ждало поддержки от депутатов. В первом чтении законопроект №3658 был принят с описанием некоторых улучшенных условий поддержки. Приняла его Верховная Рада по вопросам энергетики и ЖКХ.

Законопроект №3658 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» принят во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками. «За» проголосовали 278 депутатов.

Закон предусматривает снижение «зеленого» тарифа для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года СЭС свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Для всех объектов ВИЭ, запущенных до 1 июля 2015 года, устанавливается предельный «зеленый» тариф на уровне сниженного на 15% тарифа для наземных СЭС с установленной мощностью свыше 10 МВт, которые были введены в эксплуатацию до 31 марта 2013 года.

Тем временем, инвесторы считают, что пересмотр режима «зеленого» тарифа наносит существенный удар по отрасли возобновляемой энергетики, и готовятся к искам против Украины в международных и арбитражных судах.