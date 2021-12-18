Верховная Рада приняла закон об ограничении работы коллекторов

11:59 20 Март Киев, Украина

В Украине давно назрела необходимость урегулирования работы коллекторских служб, с которой связана масса скандальных историй. Как сообщает пресс-служба ВР, в парламенте был принят законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

"Закон защищает права потребителей-должников и ограничивает доступ к рынку потенциально недобросовестных коллекторов", – говорится в сообщении.

Документ устанавливает требования к коллекторам при урегулировании просроченной задолженности. В частности, коллекторы должны соблюдать нормы этического поведения.

Коллекторам разрешено звонить должнику, вести личные переговоры, писать сообщения и письма, как по адресу проживания, так и по месту работы.

Во время первого контакта с должником, коллектор должен сообщить название своей компании, имя представителя, от лица которого он уполномочен взыскать долг.

Должник имеет право запросить подтверждающие документы об обосновании взыскания долга. Документы должны быть предоставлены в течении семи рабочих дней.

Должника обязательно будут информировать, что к взысканию долга привлечена коллекторская компания или что его долг переуступлен новому кредитору.

Коллекторской деятельностью могут заниматься только компании, внесенные в Реестр коллекторских компаний.

Кредитор обязан сообщать Национальному банку Украины о заключении договора с коллекторской компанией. Он должен контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений.

Кредитор должен в одностороннем порядке расторгнуть договор с коллекторской компанией в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения коллектором требований к этическому поведению (если таких нарушений буде два и больше в год).

Согласно принятому закону, НБУ получает полномочиями по надзору за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей.