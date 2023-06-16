Верховная Рада приняла закон о национализации банков в условиях военного положения

В понедельник, 29 мая, Верховная Рада провела заседание, на котором было принято решение во втором чтении относительно законопроекта, направленного на совершенствование процедуры вывода банков с рынка в условиях военного положения.
Этот законопроект дает Национальному банку Украины возможность национализировать банки, принадлежащие подсанкционным владельцам. Поддержку данному закону также выразил народный депутат Ярослав Железняк.
За принятие закона проголосовали 305 народных депутатов. Это означает, что НБУ теперь имеет инструменты для национализации "Сенс Банка" (ранее известного как "Альфа-банк"), который принадлежит российским гражданам Михаилу Фридману и Петру Авену, против которых были введены санкции как со стороны Украины, так и со стороны Евросоюза.
Согласно новому закону, подсанкционное лицо будет лишено возможности приобретать или увеличивать значительное участие в банке. Таким образом, если владельцы банка подвергаются украинским или международным санкциям, НБУ обязан признать банк неплатежеспособным и вывести его с рынка.
Более того, даже платежеспособный банк, являющийся системно важным, может быть выведен с рынка в случае введения санкций. Во время военного положения НБУ имеет право принимать решение о лишении банка банковской лицензии и о его ликвидации (если банк не является системно важным) или о выводе банка с рынка (если банк является системно важным).
Если после решения НБУ о выводе системно важного банка с рынка государство соглашается на такой вывод, процесс национализации банка фактически начинается, при этом сам банк продолжает функционировать, и его владельцы заменяются государством.
Авторы законопроекта отмечают, что вкладчики не понесут негативных последствий национализации. В случае, если государство отказывается участвовать в выводе системно важного банка с рынка, Фонд гарантирования вкладов физических лиц может провести вывод банка в обычном порядке.
Пояснительная записка к закону подчеркивает, что в такой ситуации вклады будут полностью возмещены во время военного положения.
Закон вступит в силу после подписания председателем Верховной Рады и президентом. Ранее Верховная Рада уже принимала закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков во время войны.
Этот законопроект дает Национальному банку Украины возможность национализировать банки, принадлежащие подсанкционным владельцам. Поддержку данному закону также выразил народный депутат Ярослав Железняк.
За принятие закона проголосовали 305 народных депутатов. Это означает, что НБУ теперь имеет инструменты для национализации "Сенс Банка" (ранее известного как "Альфа-банк"), который принадлежит российским гражданам Михаилу Фридману и Петру Авену, против которых были введены санкции как со стороны Украины, так и со стороны Евросоюза.
Согласно новому закону, подсанкционное лицо будет лишено возможности приобретать или увеличивать значительное участие в банке. Таким образом, если владельцы банка подвергаются украинским или международным санкциям, НБУ обязан признать банк неплатежеспособным и вывести его с рынка.
Более того, даже платежеспособный банк, являющийся системно важным, может быть выведен с рынка в случае введения санкций. Во время военного положения НБУ имеет право принимать решение о лишении банка банковской лицензии и о его ликвидации (если банк не является системно важным) или о выводе банка с рынка (если банк является системно важным).
Если после решения НБУ о выводе системно важного банка с рынка государство соглашается на такой вывод, процесс национализации банка фактически начинается, при этом сам банк продолжает функционировать, и его владельцы заменяются государством.
Авторы законопроекта отмечают, что вкладчики не понесут негативных последствий национализации. В случае, если государство отказывается участвовать в выводе системно важного банка с рынка, Фонд гарантирования вкладов физических лиц может провести вывод банка в обычном порядке.
Пояснительная записка к закону подчеркивает, что в такой ситуации вклады будут полностью возмещены во время военного положения.
Закон вступит в силу после подписания председателем Верховной Рады и президентом. Ранее Верховная Рада уже принимала закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков во время войны.
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