Верховная Рада подтвердила госгарантии для банков

В Верховной Раде Украины одобрили программу по государственной гарантии возврата 80% выданных банками кредитов для среднего и малого бизнеса. Денис Шмыгаль заявил, что гарантии предоставляются на портфельной основе Кабмином.
Государство будет гарантировать банкам возврат 80% от суммы займа, выданного предприятиям малого и среднего бизнеса.
При этом банки будут выдавать деньги по данной программе только качественным заемщикам, имеющим бизнес-план и видение развития собственного дела, подчеркнул Шмыгаль.
Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 25 августа утвердила два соглашения с Европейским инвестиционным банком на кредиты в €450 млн и €50 млн.
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