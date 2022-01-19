Верховная Рада подтвердила госгарантии для банков

В Верховной Раде Украины одобрили программу по государственной гарантии возврата 80% выданных банками кредитов для среднего и малого бизнеса. Денис Шмыгаль заявил, что гарантии предоставляются на портфельной основе Кабмином.

"Общий объем программы составит до пяти млрд гривен", - уточнил глава правительства. По его словам, Верховная Рада приняла сегодня соответствующий правительственный законопроект №3659-д.

Государство будет гарантировать банкам возврат 80% от суммы займа, выданного предприятиям малого и среднего бизнеса.

При этом банки будут выдавать деньги по данной программе только качественным заемщикам, имеющим бизнес-план и видение развития собственного дела, подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 25 августа утвердила два соглашения с Европейским инвестиционным банком на кредиты в €450 млн и €50 млн.