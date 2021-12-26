Верховная Рада планирует отмену пени за коммуналку

Несмотря на действующий закон о начислении пени на долг по оплате коммунальных услуг, граждане Украины накопили на данный момент более 62 миллиардов гривен задолженности. Такая сумма негативно сказывается на дальнейшем предоставлении жилищно-коммунальных услуг в полном объеме и надлежащего качества.

Парламентарии в ВР предлагают исключить из правил взымание штрафов и пени с должников.

На данный момент пеня не может быть 100 процентной от общей суммы долга, она должна быть не выше 0,01 процента от суммы долга потребителя за каждые сутки просрочки.

Народные депутаты зарегистрировали изменения в проекте закона «О жилищно-коммунальных услугах». При этом нужно знать законы, так как начисление таких выплат предусмотрено в Гражданском Кодексе. Эти нормы можно прописать в договоре между поставщиком и потребителем.

По мнению экспертов, просто так нельзя выбросить такую норму из закона, так как это обязательный элемент хозяйственного договора, он прописан в законах.

Не так давно мы писали, что с каждым месяцем среди украинцев продолжает расти задолженность за неуплату коммунальных услуг. По состоянию на 1 июля граждане задолжали стране порядка 57,9 млрд гривен.

Также мы сообщали, что в столице Украины 94 процента жителей оплачивают счета за жилищно-коммунальные услуги.

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что за последние три месяца жители Киева увеличили уровень оплаты за услуги и начали более активно «расправляться» с долгами, которые насобирались за отопительный сезон.