Верховная Рада утвердила бюджет 2021

Одна из самых длительных задач Верховной Рады окончена. 15 декабря 2020 года Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2021 год. Согласно данным «за» проголосовало 289 депутатов.

В частности, 225 голосов дала фракция "Слуга народа", 12 — "Батькивщина", 21 — группа "За будущее", 20 — группа "Доверие", 11 — внефракционные. Ни одного голоса "за" не дали "Голос", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Как отметил с трибуны парламента министр финансов Сергей Марченко, доходы госбюджета на следующий год определены в размере 1,092 трлн грн, что на 21 млрд грн больше по сравнению с редакцией к первому чтению, а расходы — 1,347 трлн грн. Расходы ко второму чтению увеличены на 13,5 млрд грн.

Как передает "Интерфакс-Украина", ранее во вторник законопроект о госбюджете был рассмотрен на срочном заседании парламентского комитета по вопросам бюджета в связи с принятием в сопутствующем законе поправки о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога на топливо в общий фонд бюджетов местного самоуправления (законопроект 4100-д).

Как указано в сопроводительных документах к законопроекту, для сбалансирования законопроекта о госбюджете на 2021 год в связи с указанной нормой комитет предложил сократить спецфонд на 8 млрд грн, а также сократить расходы на программу по развитию автодорог государственного значения на 5,5 млрд грн и в то же время увеличить на 1,2 млрд грн расходы на программу выполнения долговых обязательств по заимствованиям под госгарантии на развитие автодорог общего пользования.

В то же время предусматривается сокращение на 3,2 млрд грн расходов по бюджетной программе субвенций госбюджета местным бюджетам на финансирование строительства, реконструкции, ремонта и содержание автодорог.