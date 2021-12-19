Верховна Рада обновила закон об электроэнергии

13:32 15 Июль Киев, Украина

В Верховной Раде заявили о принятии в первом чтении законопроекта №3199 «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии». Цель нового закона — выровнять дисбаланс в энергосистеме страны, который возник из-за развития отрасли возобновляемых источников энергии и обесценивания атомной энергетики.

«Для решения этой проблемы предлагается использовать механизм стимулирования создания новых мощных потребителей электроэнергии, которые будут меньше влиять на баланс ОЭС Украины за счет устойчивого и прогнозируемого потребления. Для таких новых потребителей предлагается предоставить возможность заключать долгосрочные договоры с производителями электрической энергии, по отдельной процедуре по решению Кабинета Министров Украины», — объясняют авторы проекта.

Так, Кабмину предоставляется возможность устанавливать для предприятий обязательную продажу определенного объема электрической энергии по долгосрочным (не менее пяти лет) двусторонним договорам — на специальных электронных аукционах и исключительно конечным потребителям, которые:

создают новые объекты, чья совокупная проектная мощность электроустановок составляет 100 МВт и выше;

отличаются постоянным потреблением, прогнозируемостью и минимальным риском небаланса;

хозяйственная деятельность которых (основной производственный процесс) не связана с выбросами парниковых газов.

Напомним, что в Украине вновь подорожала стоимость на электроэнергию: на момент 20 мая средняя цена купли-продажи энергии «на сутки вперед» колебалась на уроне 1 348,80 грн/МВт.ч и это без учета НДС. Об этом свидетельствуют данные результатов мониторинга энергорынка со стороны ГП «Оператор рынка».

Сообщается, что указанная цена на 7,68% выше от стоимости энергии за последние двадцать дней апреля. Тогда средний уровень цены наблюдался в пределах 1 258,33 грн / МВт.ч. При этом в целом стоимость электроэнергии на рынке за апрель месяц увеличилась на 6,62%.