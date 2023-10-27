Венгрия помешала ЕС выделить 500 млн евро для военной поддержки Украины

17:59 23 октября Киев, Украина

Министры иностранных дел государств-членов ЕС 23 октября не смогли договориться о выделении 500 миллионов евро для военной поддержки Украины из-за позиции Венгрии.



Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, которые продолжают работать в россии, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянно", - отметил журналист.