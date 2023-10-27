Венгрия помешала ЕС выделить 500 млн евро для военной поддержки Украины

Министры иностранных дел государств-членов ЕС 23 октября не смогли договориться о выделении 500 миллионов евро для военной поддержки Украины из-за позиции Венгрии.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
as expected no agreement on the 8th tranche (500 million) of EU military aid for 🇺🇦 when EU foreign ministers met today. the 🇭🇺 bank OTP has been de-listed from the "doing business in 🇷🇺 blacklist" but Budapest want legal as assurances that this is permanent— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 23, 2023
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