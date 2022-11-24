Венгрия поддержала выделение Украине 18 млрд евро в рамках пакета ЕС

11:42 24 ноября Киев, Украина

Венгрия предоставит 187 миллионов евро финансовой помощи Украине как свой вклад в планируемый пакет поддержки ЕС на сумму до 18 миллиардов евро в 2023 году.



Как пишет Reuters, правительство премьер-министра Виктора Орбана заявило, что оно готово выплатить свою долю поддержки Украине, но планирует выплатить ее на двусторонней основе, а не через совместные займы ЕС.

"Правительство продолжает участвовать в финансовой поддержке Украины, охваченной войной", — говорится в постановлении венгерского правительства.

В документе, подписанном Орбаном, также отмечается, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто должен начать переговоры с Украиной по разработке соглашения, необходимого для финансовой помощи.

Ранее Евросоюз критиковал Венгрию за недостаточно жесткую позицию в отношении российской агрессии: впустив сотни тысяч украинских беженцев, страна отказывала Киеву в военной помощи и периодически блокировала антикремлевские санкции.