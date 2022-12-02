Венгрия не поддерживает планы ЕС по 18 млрд евро для Украины на 2023 год

17:49 02 декабря Киев, Украина

Венгрия не поддерживает планы Европейского Союза предоставить Украине пакет помощи в 18 миллиардов евро, запланированный на 2023 год.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, 2 декабря, в интервью одной из государственных радиостанций, передает Telex.

"Мы не поддерживаем взятие общего кредита ЕС для этой цели, поскольку не хотим, чтобы ЕС превратился в сообщество государств, имеющих общие долги. Не надо из сообщества государств превращаться в сообщество должников. Не Венгрия обычно оказывается в ситуации, когда не может вернуть свои долги, а другие страны. Мы не поддерживаем совместные заимствования ЕС не только в связи с Украиной, но и в других случаях", - сказал Орбан.

Он заявил, что необходимо разделить расходы на поддержку Украины и чтобы каждая страна отдельно платила из своих бюджетов.

"Мы зарезервировали необходимые деньги и дадим их Украине в 2023 году. Если бы Запад стремился к миру, то этих расходов не было бы, или они были бы не такими большими. Но пока Венгрия без необходимости вынуждена, но понимает, что необходимо поддерживать Украину", - добавил Орбан.

Венгерский премьер недоволен тем, что Украине предоставляются средства не только на военные нужды, но и на функционирование государства.