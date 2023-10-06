Великобритания предоставит $500 млн для поддержки Украины зимой

08:06 06 октября Киев, Украина

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил на саммите Европейского политического сообщества. Во время выступления политик сделал заявление о выделении гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.



Как отмечается, помощь включает:

34 миллиона фунтов стерлингов для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих убежище и теплую зимнюю одежду;

10 миллионов фунтов стерлингов на электроэнергию для домохозяйств после атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины;

Четвертую кредитную гарантию в размере 500 миллионов долларов, выделенную через Всемирный банк, чтобы гарантировать, что правительство Украины сможет предоставить жизненно важные выплаты помощи зимой трем миллионам домохозяйств.

Кроме того, Сунак призвал партнеров и союзников работать вместе, чтобы поставлять Украине новые оборонные вооружения.