Великобритания меняет бумажные деньги на полимерные – в целях безопасности

В Великобритании хотят оставить в обороте только полимерные деньги. Первой в стране появилась полимерная банкнота номиналом 50 фунтов стерлингов. В течение года правительство хочет окончательно вывести из оборота бумажные деньги. Законным платежным средством бумажные деньги перестанут быть уже в сентябре 2022 года.

Таким образом, будет завершен переход от бумажных купюр к полимерным, который начался в 2016 году и обусловлен в первую очередь вопросами безопасности. Ранее уже были заменены на новые банкноты в 5, 10 и 20 фунтов.

Полимерные деньги сложнее подделать, разорвать или повредить другим способом. Кроме того, они хорошо отталкивают грязь и воду. В результате купюры, напечатанные на полимерном материале, смогут прослужить в 2,5 раза дольше нынешних.

На введенной купюре изображен английский математик и криптограф Алан Тьюринг. Банкнота поступит в оборот 23 июня - в день рождения Тьюринга. Однако многие активисты указывают на то, что Банк Англии в недостаточной мере отображает многообразие британского общества: на трех из четырех своих банкнот изображены мужчины: Уинстон Черчилль на £5, художник Уильям Тернер на £20 и математик Алан Тьюринг - на £50. И лишь на купюре в 10 фунтов стерлингов женщина - писательница Джейн Остин.

Кроме того, говорят активисты, все четверо - представители белой расы.