Великобритания гарантирует Украине закупку ядерного топлива на 245 млн долларов — Reuters

09:55 23 августа Киев, Украина





Об этом



Отмечается, что энергетическая система Украины была серьезно повреждена массированными российскими авиаударами минувшей зимой. Это сделало Киев более зависимым от атомных электростанций, которые обеспечивали примерно половину электроэнергии до войны. Великобритания предоставит Украине гарантии на закупку ядерного топлива на сумму 245 миллионов долларов, в том числе и у британских компаний.Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление британского министра энергетики Гранта Шаппса.Отмечается, что энергетическая система Украины была серьезно повреждена массированными российскими авиаударами минувшей зимой. Это сделало Киев более зависимым от атомных электростанций, которые обеспечивали примерно половину электроэнергии до войны.

"Эта гарантия, которую мы предоставим, состоит в том, чтобы помочь Украине наладить то, что... ее ядерное топливо в будущем не будет поступать через россию. Эти деньги будут гарантировать, что ядерное топливо будет поступать из гораздо более надежных источников", - отметил британский министр.

По словам Шаппса, одним из таких источников будет отчасти британское предприятие по производству обогащенного урана Urenco.



В настоящее время Украина контролирует три из четырех действующих АЭС. Четвертая АЭС в Запорожье была захвачена россией в марте прошлого года после российского вторжения.



Что известно об обеспечении ядерным топливом украинских АЭС?

Семь энергоблоков украинских АЭС полностью переведены на топливо американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома. С 2024 года таким топливом должны обеспечиваться все 15 энергоблоков отечественных АЭС. Благодаря этому атомная энергетика Украины обретет окончательную независимость от россии.