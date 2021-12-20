Валюту населению продают в том же объеме, что и до карантина

Объем продаж населением наличной валюты в июле 2020 превысил уровень "докарантинного" февраля на 5,9% и достиг $ 1, 54 млрд, тогда как объем покупки отставал от февральского показателя на 13,4% ($ 1,32 млрд), сообщается на сайте национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным регулятора, в июле украинцы продали наличной валюты на $ 221 970 000 больше, чем купили.

Отмечается, что в июле по сравнению с июнем текущего года украинцы увеличили продажу валюты на 20,5%, куплю - на 19,7%.

В общем по итогам семи месяцев 2020 году объем продажи наличной валюты превалировал над объемом покупки, разница между которыми составляла $ 970 210 000, свидетельствуют данные НБУ.