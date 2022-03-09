Валютный курс – 13 октября 2020 года

Сегодня, 13 октября 2020 года, Национальный банк Украины установил новый курс гривны относительно доллара США. Он составляет 28,25 грн / $ и показывает, что гривна ослабела на 4 копейки, если сравнивать предыдущие показатели.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривны к евро на сегодня установлен на уровне 33,34 гривны / евро, то есть гривна ослабла к евро на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк сегодня, 13 октября, установил следующий официальный курс гривны к мировым валютам:

100 USD - 2824,81 (12 октября - 2820,98)

100 EUR - 3333,98 (12 октября - 3327,91)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины вчера, 12 октября, на 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 28,28 / 28,30 гривны / доллар, к евро - на уровне 33,41 / 33,44 гривны / евро.

Курс в обменниках

Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 13 октября, ослаб на 5 копеек - до 28,40 гривны / доллар.

К евро украинская валюта просела на 3 копейки - до 33,50 гривны / евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,20 гривны за доллар, евро - 33,05 гривны за евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на сегодня, 12 октября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 28,21 гривны / доллар, то есть гривна укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.