Вакцинация может улучшить экономику - Кристин Лагард

Экономическая активность может значительно вырасти к концу 2021 года. Такое мнение высказала председатель Европейского центрального банка. По ее словам активная вакцинация, снятие ограничений и улучшение эпидемиологической ситуации в мире могут благотворно повлиять на экономические показатели в мире.

Так, Кристин Лагард сообщила, что поступающие экономические данные и опросы указывают на возобновление роста во втором квартале, даже несмотря на возможное сокращение уровня ВВП в первом квартале.

«Хотя восстановление мирового спроса и масштабные фискальные стимулы поддерживают активность в мире и в еврозоне, краткосрочные экономические перспективы омрачает неопределенность, связанная с возобновлением пандемии и развертыванием вакцин», — сказала Лагард.

Известно, что по результатам заседания ЕЦБ в апреле, банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Следует отметить, что ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале будет по-прежнему осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.