Вакцина против коронавируса подняла фондовые индексы

16:00 17 ноября Киев, Украина

Мировые финансовые аналитики сообщили о положительной тенденции на валютном рынке. Фондовые индексы начали свой рост после оповещения о положительном результате исследований вакцины против коронавируса.

Как информировали эксперты, сегодня фармацевтическая компания из США Moderna, работавшая над созданием вакцины от COVID-19, заявила, что ее новая вакцина не дает заразиться страшной болезнью на 94 с половиной процента.

Фото: Фондовые индексы начали свой рост по всему миру

После этого, по свидетельству аналитиков, сразу же пошли вверх фондовые индексы. DAX из Германии возрос на 1, 02 процента, FTSE 100 из Великобритании — на 1, 85 процентов, французский CAC40 подскочил на 2, 17 процентов.

Напомним, в США выросли фондовые индексы после выборов.