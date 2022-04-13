Вакцина против коронавируса подняла фондовые индексы

Мировые финансовые аналитики сообщили о положительной тенденции на валютном рынке. Фондовые индексы начали свой рост после оповещения о положительном результате исследований вакцины против коронавируса.

Как информировали эксперты, сегодня фармацевтическая компания из США Moderna, работавшая над созданием вакцины от COVID-19, заявила, что ее новая вакцина не дает заразиться страшной болезнью на 94 с половиной процента.

После этого, по свидетельству аналитиков, сразу же пошли вверх фондовые индексы. DAX из Германии возрос на 1, 02 процента, FTSE 100 из Великобритании — на 1, 85 процентов, французский CAC40 подскочил на 2, 17 процентов.

Напомним, в США выросли фондовые индексы после выборов.