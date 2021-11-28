В Житомире деньги предпринимателям выплатят из резервного фонда

Городской совет Житомира принял решение о помощи предпринимателям своего региона. Из резервного фонда будет направлено 10 млн гривен на выплаты предпринимателям, так как регион находится в «красной зоне».

"Для предпринимателей в красной зоне государство предложило выплату 8 тыс грн и обратилась к местному самоуправлению с просьбой дополнить хотя бы до средней заработной платы. Департамент финансов подсчитал - приблизительная сумма может быть до 10 млн грн на поддержку предпринимателей по г. Житомир. Есть рекомендация комиссии по вопросам градостроительства предусмотреть эту сумму в программе и при голосовании бюджета снять эти средства из резервного фонда, мы и планировали на этот год на такие меры ", - рассказал городской голова Сергей Сухомлин.

По словам мэра, порядок использования средств утвердят на исполкоме и согласуют с депутатами на бюджетной комиссии.