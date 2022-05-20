В Запорожской области собрали рекордный за все годы независимости урожай ранних зерновых

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

"На сегодняшний день завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. В Запорожской области получен наибольший валовой сбор за все годы независимости Украины - намолочено 3 млн 210 тыс тонн зерна. Средняя урожайность в этом году составила 31,8 ц с га. Для сравнения, в прошлом году урожайность была 27,7 ц с га", - говорится на сайте облгосадминистрации.