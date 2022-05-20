В Запорожской области собрали рекордный за все годы независимости урожай ранних зерновых
17:56 16 августа Киев, Украина
Запорожская область завершила уборку ранних зерновых с рекордными показателями, собрав самый большой урожай
за все годы независимости.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.
"На сегодняшний день завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. В Запорожской области получен наибольший валовой сбор за все годы независимости Украины - намолочено 3 млн 210 тыс тонн зерна. Средняя урожайность в этом году составила 31,8 ц с га. Для сравнения, в прошлом году урожайность была 27,7 ц с га", - говорится на сайте облгосадминистрации.
Самый высокий урожай получили предприятия Пологовского (683,7 тыс тонн зерна при урожайности 36,2 ц с га) и Мелитопольского районов (552,9 тыс тонн зерна при урожайности 31,6 ц с га).
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