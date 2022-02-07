В январе 2022 года снизилась условная доходность производства молока

В январе условная доходность производства молока в профессиональных хозяйствах Украины или Украинский молочный индекс (УМИ) снизилась на 10% против декабря 2021 года, но увеличилась на 21 % по сравнению с январем 2021 года.
Об этом на своей фейсбук-странице написал экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак.
Подобное снижение было ожидаемым ввиду 10% снижения закупочных цен некоторыми ведущими переработчиками на январь, заметил он.
Об этом на своей фейсбук-странице написал экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак.
Подобное снижение было ожидаемым ввиду 10% снижения закупочных цен некоторыми ведущими переработчиками на январь, заметил он.
И все равно это – второй худший уровень доходности за последние шесть сезонов, подчеркнул Андрей Ярмак.
За последний год на мировом рынке молокопродуктов масло подорожало на 26%, чеддер – на 35%, сухое обезжиренное молоко – на 27%, а сухое цельное молоко – на 25%, добавил Андрей Ярмак.
В феврале УМИ чаще всего снижается. Но на мировом рынке идет молочное ралли – цены растут, в январе это было +5%.
В феврале УМИ чаще всего снижается. Но на мировом рынке идет молочное ралли – цены растут, в январе это было +5%.
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