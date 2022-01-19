В Волынской области сумма полученных налоговых поступлений на 20,9% превышает показатели 2020 года

09:42 19 Январь Киев, Украина

За 2021 год в местные бюджеты Волыни уплатили более 6 миллиардов гривен налоговых платежей, которые администрирует Главное управление ГНС в Волынской области.

Это более чем на 1 миллиард гривен больше против предыдущего финансового года. Сумма полученных общинами налоговых поступлений на 20,9% превышает показатели 2020 года. Об этом сказали в пресс-службе волынских налоговиков.

«Активное взаимодействие с руководителями общин – важная предпосылка привлечения дополнительных поступлений в бюджеты общин. Надеемся, что эффективная практика обмена информацией между налоговой службой и территориальными общинами будет продолжена в нынешнем финансовом году», – отмечает начальник Главного управления ГНС в Волынской области Светлана Савчук.

Глава волынских налоговиков подчеркнула, что специалисты налоговой службы всегда открыты для конструктивного диалога с лидерами местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции ГНС.
«Среди главных факторов, способствующих росту налоговых доходов общин – мероприятия по легализации рабочих мест, упорядочению земельных отношений и официальная регистрация бизнес-проектов. Собственно, шаги каждой из общин в направлении соблюдения требований закона всеми хозяйствующими субъектами – основа бюджетной стабильности в будущем. Важно, что именно сейчас государство предложило приемлемый механизм одноразового декларирования активов, приобретенных за необлагаемые в прошлом доходы», – подчеркнула Светлана Савчук.
Напомним, что граждане, которые в прошлые налоговые периоды приобрели недвижимость, землю или другие активы за средства, с которых не уплачены налоги, могут воспользоваться правом на налоговую амнистию.