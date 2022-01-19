В Волынской области сумма полученных налоговых поступлений на 20,9% превышает показатели 2020 года

«Среди главных факторов, способствующих росту налоговых доходов общин – мероприятия по легализации рабочих мест, упорядочению земельных отношений и официальная регистрация бизнес-проектов. Собственно, шаги каждой из общин в направлении соблюдения требований закона всеми хозяйствующими субъектами – основа бюджетной стабильности в будущем. Важно, что именно сейчас государство предложило приемлемый механизм одноразового декларирования активов, приобретенных за необлагаемые в прошлом доходы», – подчеркнула Светлана Савчук.