В Верховной Раде приняли законопроект об инвестиционных нянях

Верховная Рада 17 декабря приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями". Законопроект был внесен в парламент президентом Зеленским еще 01 июля. В первом чтении Рада приняла его 21 июля.

Законопроект предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает €20 млн. Инвесторы должны создавать не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где ожидаются вложения. Согласно документу, они должны получить прямой договор с правительством Украины. Объем государственной поддержки для инвестора прописывается в специальном договоре. Он не может превышать 30% от планового объема проекта со значительными инвестициями (строительство, модернизация, техническое или технологическое переоборудование объектов, покупка оборудования и комплектующих изделий к нему).

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, президент Украины Владимир Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. Тогда он говорил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков, будет работать с клиентом круглосуточно" и решать все проблемы инвестора в любое время.