В УСПП назвали единственный путь обеспечения продовольственной безопасности страны

11:31 04 Февраль Киев, Украина

Стимулирование увеличения объемов производства и производительность труда в пищевой отрасли, это единственный путь обеспечения продовольственной безопасности страны.

Об этом заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

"Госрегулирование цен на социально значимые виды продукции, поддержало на время потребительский рынок, однако это не панацея. Кроме удорожания энергоресурсов, есть и другие, уже хронические проблемы. Так, в мясомолочном хозяйстве отрицательным фактором является стремительное сокращение поголовья крупного рогатого скота, в АПК в целом не выполняются нормы внесения удобрений – из-за их дефицита или дорожности и т.д", - заявил вице-президент УСПП Сергей Прохоров.

По его словам, продолжат расти в цене такие продукты, как сало, мясо, молоко и т.д. Правительство может влиять на эти процессы, причем речь не идет о методах, не свойственных рыночным экономикам. Главное – постоянный диалог с ассоциациями бизнеса, промышленниками. Хлебопекари, кондитеры, аграрии, перерабатывающая индустрия, тепличное хозяйство – имеют компромиссные предложения, как минимизировать негативные последствия скачка цен на энергоресурсы. К примеру, это кредиты по антикризисным ставкам для технического перевооружения, следовательно уменьшения энергоемкости, повышения производительности. Это будет положительно влиять и на ценообразование, на конкурентоспособность отечественных производителей.



Параллельно с этим в Украине нужно развивать альтернативные источники энергии, в частности перспективным является направление биогаза.