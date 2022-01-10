В Украине увеличились страховые выплаты шахтерам

10:30 30 Апрель Киев, Украина

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) обеспечивает выплату страховых пособий пострадавшим на производстве или их семьям. Так, в горной отрасли такие пособия получают 87 400 самих пострадавших либо членов их семей. Выплаты направлены на компенсацию части утраченного дохода в соответствии со степенью утраты трудоспособности.

По итогам перерасчета страховых выплат по март 2021 средний размер выплаты шахтерам вырос на 591 гривну и составил 6 048,6 грн. Это на 1 668,6 грн больше, чем средний показатель размера такой выплаты для всех пострадавших.

Напомним, согласно решению Правительства, Фонд увеличил размер ежемесячных страховых выплат для пострадавших всех отраслей и членов их семей на 11%. Пересчет был осуществлен с 01 марта для 200 тысяч человек, на повышенные страховые выплаты за март направлено 885 млн гривен.

Ежемесячная страховая выплата устанавливается пострадавшему в случае частичной или полной утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Выплата компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии со степенью утраты трудоспособности. Также указанная страховая выплата назначается лицам, имеющим на это право, в случае смерти потерпевшего.