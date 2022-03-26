В Украину продолжает поступать гуманитарная помощь. На этот раз в Днепропетровскую область и Запорожье прибыли автопоезда с тридцатитонным грузом гуманитарного назначения. Грузы направлены в рамках совместных гуманитарных инициатив Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины.

По словам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, помощь состоит из генераторов автономного энергообеспечения, медикаментов, пищи долговременного хранения и детского питания.