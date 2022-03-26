В Украину продолжает поступать гуманитарная помощь
11:12 26 марта Киев, Украина
В Украину продолжает поступать гуманитарная помощь. На этот раз в Днепропетровскую область и Запорожье прибыли автопоезда с тридцатитонным грузом гуманитарного назначения. Грузы направлены в рамках совместных гуманитарных инициатив Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины.
По словам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, помощь состоит из генераторов автономного энергообеспечения, медикаментов, пищи долговременного хранения и детского питания.
– Помощь поступила из Греции и Италии. Поддержка Украины международным сообществом помогает нам бороться с российским агрессором. Мы искренне благодарны нашим партнерам за эту поддержку, – сказал генерал-лейтенант Сергей Наев. – Пять украинских городов уже получили около 95 тонн грузов гуманитарного назначения и на этом мы не будем останавливаться, – подчеркнул он.
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