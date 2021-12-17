В Украине близится очередное подорожание продуктов первой необходимости. На этот раз хлеб и крупы

09:31 17 Ноябрь Киев, Украина

В Украине близится удорожание круп и хлеба на фоне увеличения цен на энергоносители. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Сообщается, что за последний период времени в Украине резко подорожали мука, макаронные изделия, а также гречка, рис и манная крупа. Более доступным для покупателей стало только пшено. За год оно подешевело на 2,3%.

Сейчас украинцы могут купить такие продукты, как гречка, рис и манная каша гораздо дороже, чем раньше. Цены поднялись на 17,4% (до 43,44 грн/кг), на 18,8% (до 27,88 грн/кг) и на 18,2% (до 17,29 грн/кг) соответственно.

При этом цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Украине бьют рекорды.



«Нам приходится брать кредиты – чтобы людям выплатить заработную плату», – рассказал один из руководителей хлебокомбината. Напомним, что по сравнению с прошлым годом товары первой необходимости выросли в цене на 11%.