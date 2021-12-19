В украинских ПХГ сокращаются запасы газа

10:08 09 Декабрь Киев, Украина

По состоянию на 8 декабря в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) оставалось всего 10,9 млрд м3 топлива, которое может быть поднято для нужд потребителей. Это почти вдвое меньше, чем на дату прошлого года (было 21 млрд м3).

Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.



При этом всего за месяц, с 8 ноября, из хранилищ было поднято более 2,1 млрд м3, несмотря на преимущественно теплую погоду в это время. Поскольку до конца отопительного сезона остается еще более 4 месяцев, (которые обычно значительно холоднее, чем месяц прошедший), ситуация становится еще сложнее. На фоне обсуждения угрозы активизации российской агрессии и возможных перебоев в связи с этим поставок газа в ЕС, удивляет уверенность руководства энергетического сектора государства в "возможности докупить необходимые объемы в случае необходимости" на европейском рынке позже.



Импорт газа из ЕС пока полностью отсутствует, более того, продолжается активный экспорт голубого топлива из украинских ПХГ в Европу компаниями, ранее его туда закачивающими. Например, 6 декабря по данным оператора ГТС Украины из России в Украину поступило для транзита в Европу 109,1 млн м3, а в европейские страны из Украины пошло 118,2 млн м3. Следовало бы наоборот покрывать часть потребления за счет импорта топлива из ЕС, пока это возможно. Следовательно, более экономно использовать запасы в хранилищах, чтобы через несколько месяцев снова не оказаться "удивленными неожиданной коварностью Газпрома и спровоцированным им дефицитом газа в ЕС", тем более на 8 году российской агрессии.