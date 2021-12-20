В украинских банках снижаются ставки по депозитам – гривневым и валютным

13:01 10 Август Киев, Украина

Мировой кризис пошатнул многие финансовые учреждения и украинские банки не стали исключением. Специалисты отметили, что в системе отмечается снижение банковских ставок по депозитам. Об этом свидетельствуют данные по изучению кредитных программ.

Соответствующая информация была предоставлена по состоянию на воскресенье, 9 августа. Сообщается, что за последний месяц в стране существенно снизились гривневые сбережения, уступив более одного процентного пункта.

Так, за этот период ставки упали сразу в 15 банковских учреждениях (из 26), среди которых: Универсалбанк, Альфа-Банк, Аккорд Банк, БТА Банк, Кредиагриколь, Восток, ОТП Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ПИН Банк, Пивденный, Пиреус, Юнекс, Укрэксимбанк и Укрсиббанк.

Больше всего ставки упали на гривневые вклады, сделанные со сроком в месяц — примерно до 6,87% годовых. Далее в стоимости снизились вклады от трех месяцев и до полугода — до 7,68% годовых. Депозиты, рассчитанные на год и больше снизились к 8,11%.

Потеряли в цене и бессрочные сбережения — там процент составил 4,91% годовых.

Ранее специалисты Национального банка Украины заявили о резком снижении ставки по валютным депозитам. Объясняется это тем, что банки просто не имеют возможности выгодно размещать эти средства. Экономические эксперты утверждают, что в дальнейшем ставки даже могут упасть ниже нуля.

На данный момент банки ограничены в тех направлениях, куда можно вкладывать валюту. Кредитовать в валюте есть смысл для тех, у кого она есть. Таким образом, хоть валюта и есть, а размещать ее негде.