В Украине значительно усилилась трудовая миграция

17:16 24 Январь Киев, Украина

За 10 месяцев 2021года страну покинули более 600 тысяч украинцев, что является самым большим показателем за последние 11 лет. Однако есть и другие, косвенные показатели, свидетельствующие об углублении проблемы оттока трудовых кадров из Украины именно на длительный период.



По данным Нацбанка, в январе-ноябре 2021 года от украинских работников в Украину поступило $13,9 млрд (+29,1%). По итогам года эта цифра может превысить $15 млрд.



При этом ожидается, что в 2021 году поступление иностранных инвестиций составит около $6,5 млрд., значительная часть из которых – это реинвестиции. То есть, работники по объемам переводов в несколько раз превышают капиталовложения зарубежного бизнеса.



Учитывая, что уровень заработных плат в странах ЕС в 3-7 раз выше, очевидно, что поток трудовых мигрантов из Украины увеличивается.



По данным исследования, проведенному Украинским союзом промышленников и предпринимателей (УСПП) совместно с Украинским Социальным Исследовательским Консорциумом, 60% из них не планирует возвращаться, уплачивая налоги и взносы в Пенсионные фонды страны пребывания.

Наряду с трудовой миграцией растет и бизнес-миграция. За последний год количество украинских бизнес-проектов в Польше выросло до 5,9 тыс. Кроме того, недавно Польша упростила разрешительную систему на трудоустройство – трудовым мигрантам можно работать до 2 лет без необходимости получать официальные разрешения. Аналогичные шаги предпринимает Германия и др. страны.

«При таких обстоятельствах Украине необходимо наработать модернизированную стратегию развития национального рынка труда. Ведь указанные $15 млрд., если бы были заработаны в Украине, означали бы дополнительных $80-90 млрд. к ВВП. Эту цифру следует помнить, когда мы говорим о негативных последствиях трудовой миграции для экономики и отсутствии стабильной базы для развития самозанятости, значительного прогресса в промышленности», - отметил в УСПП.

Напомним, развитие украинского рынка труда, рост заработных плат, числа самозанятых – один из главных приоритетов НТСЭР до 2023 года. Поскольку это площадка постоянной коммуникации с социальными партнерами – правительством в том числе, то ожидается наработка более масштабной программы кредитования экономики, восстановление постоянной кооперации науки, вузов с промышленностью и т.д.