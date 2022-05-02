В Украине женщины могут выйти на пенсию в 50 лет - кого это касается

13:12 03 августа Киев, Украина

На сегодняшний день, согласно закону, украинские женщины выходят на пенсию в 60 лет, но есть категории женщин, которые могут выйти на досрочную пенсию.



Об этом говорится в пункте 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".



Как говорится в законе, речь идет об определенных материнских льготах и льготах для работниц вредных профессий.



Кто имеет право выйти на пенсию в 50 лет:

женщины, которые родили пятерых или более детей;

женщины, у которых дети являются инвалидами детства;

женщины, работавшие на вредных или опасных производствах.

К вредным или опасным относятся профессии, которые касаются:

горных работ;

добычи газа;

рудной промышленности;

химической промышленности;

металлургии.

Пенсию в 45 лет могут оформить:

работницы, занятые полный рабочий день на подземных работах;





работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условиями труда;





работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.

Пенсию в 50 лет могу оформить:

работницы, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда.



Особенности льготной пенсии:

Досрочная пенсия начисляется пожизненно;





начисляется пожизненно; переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено;





женщина, оформляющая досрочную пенсию, должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Как узнать свой страховой стаж:

Страховой стаж можно на сайте Пенсионного фонда.