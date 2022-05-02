В Украине женщины могут выйти на пенсию в 50 лет - кого это касается

13:12 03 августа Киев, Украина

На сегодняшний день, согласно закону, украинские женщины выходят на пенсию в 60 лет, но есть категории женщин, которые могут выйти на досрочную пенсию. 

Об этом говорится в пункте 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как говорится в законе, речь идет об определенных материнских льготах и льготах для работниц вредных профессий.

Кто имеет право выйти на пенсию в 50 лет:
  • женщины, которые родили пятерых или более детей;
  • женщины, у которых дети являются инвалидами детства;
  • женщины, работавшие на вредных или опасных производствах.
К вредным или опасным относятся профессии, которые касаются:
  • горных работ;
  • добычи газа;
  • рудной промышленности;
  • химической промышленности;
  • металлургии.
Пенсию в 45 лет могут оформить:
  • работницы, занятые полный рабочий день на подземных работах;

  • работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условиями труда;

  • работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.
Пенсию в 50 лет могу оформить:
работницы, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

Особенности льготной пенсии:
  • Досрочная пенсия начисляется пожизненно;

  • переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено;

  • женщина, оформляющая досрочную пенсию, должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.
Как узнать свой страховой стаж:
Страховой стаж можно на сайте Пенсионного фонда.