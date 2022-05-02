В Украине женщины могут выйти на пенсию в 50 лет - кого это касается

На сегодняшний день, согласно закону, украинские женщины выходят на пенсию в 60 лет, но есть категории женщин, которые могут выйти на досрочную пенсию.
Об этом говорится в пункте 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Как говорится в законе, речь идет об определенных материнских льготах и льготах для работниц вредных профессий.
Кто имеет право выйти на пенсию в 50 лет:
- женщины, которые родили пятерых или более детей;
- женщины, у которых дети являются инвалидами детства;
- женщины, работавшие на вредных или опасных производствах.
К вредным или опасным относятся профессии, которые касаются:
- горных работ;
- добычи газа;
- рудной промышленности;
- химической промышленности;
- металлургии.
Пенсию в 45 лет могут оформить:
- работницы, занятые полный рабочий день на подземных работах;
- работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условиями труда;
- работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.
Пенсию в 50 лет могу оформить:
работницы, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда.
Особенности льготной пенсии:
работницы, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда.
Особенности льготной пенсии:
- Досрочная пенсия начисляется пожизненно;
- переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено;
- женщина, оформляющая досрочную пенсию, должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.
Как узнать свой страховой стаж:
Страховой стаж можно на сайте Пенсионного фонда.
Страховой стаж можно на сайте Пенсионного фонда.
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