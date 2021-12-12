В Украине запустят Национальную транспортную стратегию

Пресс-служба Кабинета Министров Украины рассказала о стратегии украинского правительства касательно транспортной системы. До 2030 года в Украине планируется реализация Национальной транспортной стратегии. Партнеры в странах Евросоюза поддержали Украину в стремлении развивать транспортную сферу.

Указывается, что именно в соответствии с данным планом Украина будет развивать свою транспортную отрасль последующие 9 лет.

Среди главных новаций плана предполагается внедрение европейского зеленого курса, замена общественного транспорта на более современный и экологичный, улучшение услуг по перевозке пассажиров и развитие велосипедной инфраструктуры.

План выполнения НТС 2030 предусматривает приоритетные инфраструктурные проекты для каждого региона — строительство новой полосы в Одесском аэропорту, капитальный ремонт дороги Киев — Мариуполь, строительство Кременчугского моста, транспортный коридор GO highway, кольцевые дороги Львова, Тернополя, Житомира и Киева, дноуглубление портов Южный и Черноморск, открытие паромной переправы через Дунай Орловка — Исакча, развитие пунктов пропуска на границе с Польшей и Венгрией, вход на рынок лоукост операторов Ryanair и Wizzair, проектирование Николаевского моста, и завершение строительства Запорожского и Подольско-Воскресенского моста в Киеве.