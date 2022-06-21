В Украине запускают проект поддержки бизнеса «еРабота». Что он предполагает

19:10 21 июня Киев, Украина

Кабмин утвердил три программы грантов для бизнеса , впоследствии планирует одобрить еще три, в рамках проекта поддержки бизнеса "еРабота".

Все программы ориентированы на создание рабочих мест. Подавать заявки на участие в них можно онлайн, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.



Какие программы утверждены:



1) Микрогранты для открытия нового бизнеса (например, пошив одежды, обуви, ремонт, СТО, химчистка)



Размер гранта составит 250 тысяч гривен. На него может претендовать любой украинец с бизнес-планом, не работающим на других предприятиях и не имеющим другого бизнеса. Правительство планирует выдать 20 тысяч таких грантов в год. Бюджет – 5 миллиардов гривен.



Для получения гранта нужно подать заявку в «Дие» или в Сбербанке, добавив бизнес-план. В течение 10 дней эксперты оценят проект и перечислят деньги, если он отвечает требованиям. Деньги выдают не наличными, а посылают на отдельный счет, с которого их можно будет потратить только по целевому назначению (оборудование, аренда помещения).



Новые предприниматели также смогут получить дешевый кредит по программе 5-7-9% в размере до 2,5 миллиона гривен – средства, которые можно использовать на строительство или реконструкцию помещения, оборудования.



2) Частичная компенсация на создание теплиц



Размер гранта составляет от 5 до 7 миллионов гривен. Ожидаемое количество – 3 тысячи в год. Общий бюджет – 7 миллиардов гривен.



Участниками могут быть частные предприятия или аграрные компании и фермы, имеющие в собственности или аренде землю на срок не менее 25 лет. Деньги можно будет потратить на строительство комплекса, закупку оборудования, посевного материала и удобрений. В рамках программы действует принцип софинансирования (70% проекта финансируется государством). Заявку на участие следует подавать через «Дию» или банк.



3) Частичная компенсация стоимости создания садов, ягодных ферм или виноградников.



Условия: государство будет предоставлять от 300 до 400 тысяч гривен на 1 га садов (это около 70% от общей стоимости). Планируется выдать гранты для 10 тысяч гектаров. Общий бюджет – 4 миллиарда гривен.



Следующие три программы «еРаботы» будут касаться поддержки бизнеса в сфере переработки и IT.