В Украине заложили бюджет на повышение зарплат

13:11 07 Сентябрь Киев, Украина

Денис Шмыгаль – премьер министр Украины – заявил о том, что в государственный бюджет заложены деньги на увеличение зарплат. В 2021 году на эту статью расходов планируют потратить 159 миллиардов гривен.

"Увеличение минимальной заработной платы - это давление на бюджет и на бизнес. Поднятие в 5000 - это фактически повышение до прожиточного минимума и плюс - это моральный барьер. В следующем году у нас заложено 159 млрд гривен. Часть вернется в государственный бюджет в виде налогов, часть оживит экономику из-за того, что на эти деньги украинцы покупают украинские товары ", - сказал премьер.

При этом он добавил, что по прогнозу Министерства экономики Украины ожидается рост ВВП в пределах 4,6 - 4,7%. "Это дает основания увеличить заработную плату, и поэтому это не влияет значительным образом на инфляцию", - добавил Шмыгаль.

В Украине с 1 сентября 2020 повышен размер минимальной заработной платы до 5000 гривен. Это означает, что повысился и размер единого взноса.

Увеличение минимальной заработной платы с сентября до 5000 гривен не приведет к стремительному росту инфляции. Украина продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом заявлял исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине выросла в 144 раза с 73 гривен в 1995 году до 10 497 гривен в 2019 году. Таким образом, в долларах средняя зарплата выросла в 5,9 раза - с 69 долларов в 1996 году до 406 долларов в 2019 году.

По данным Госстата, зарплаты в июле увеличились на 225 грн, достигнув в среднем 11 804 грн (+ 2%). Это в 4,6 раза меньше июньского роста, но вдвое больше майского.