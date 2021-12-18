В Украине зафиксировали увеличение объемов ОВГЗ

13:15 22 Ноябрь Киев, Украина

В Национальном банке Украины (НБУ) зафиксировали увеличение облигаций внутреннего государственного займа на 282,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что с начала месяца объем облигаций в собственности финучреждений увеличился на 4,16 млрд. гривен, тогда как вложения бизнеса в государственные бумаги в течение трех недель выросли на 3,08 млрд. грн.

В Нацбанке говорят, что с начала ноября объем облигаций внутреннего госзайма в обращении увеличился почти на 8 млрд гривен или на 0,81%. В денежном соотношении показатель составил 978,9 млрд. гривен.

При этом по итогам октября было зафиксировано уменьшение показателя на 8 млрд. гривен или на 0,82%.