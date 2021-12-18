В Украине зафиксировали увеличение объемов ОВГЗ
13:15 22 Ноябрь Киев, Украина
В Национальном банке Украины (НБУ)
зафиксировали увеличение облигаций внутреннего государственного займа на 282,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Указывается, что с начала месяца объем облигаций в собственности финучреждений увеличился на 4,16 млрд. гривен, тогда как вложения бизнеса в государственные бумаги в течение трех недель выросли на 3,08 млрд. грн.
В Нацбанке говорят, что с начала ноября объем облигаций внутреннего госзайма в обращении увеличился почти на 8 млрд гривен или на 0,81%. В денежном соотношении показатель составил 978,9 млрд. гривен.
При этом по итогам октября было зафиксировано уменьшение показателя на 8 млрд. гривен или на 0,82%.
Между тем, Министерство финансов Украины готовится к продаже исключительно гривневых ОВГЗ
в рамках аукциона 23 ноября. Об этом свидетельствуют данные министерства. Сообщаются, что облигации будут выставлены со сроком обращения в 70 дней, 385, 420, 707, 1071 и 1631 день.
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