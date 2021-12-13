В Украине задерживают выплату соцпособий - причины

Ситуация с пандемией в Украине подкосила бюджет и возможность совершать социальные платежи населению. Речь идет о задержке выплат по больничным, декретным и другим пособиям, которые выплачивает Фонд социального страхования.

Пандемия коронавируса продолжает свой смертоносный марш по планете, провоцируя глобальный экономический кризис, который по своим масштабам уже перещеголял "Великую депрессию" 30-х годов прошлого века. Ни одна страна мира не осталась не вовлеченной в эту беду. Немного легче ее переживают лидеры мировой экономики, которые уже выделили на преодоление происходящего миллиарды. А вот третьим странам, к которым относится Украина, - особо тяжело.

К примеру, Фонд социального страхования в середине марта предупредил о задержках с выплатами больничных и декретных. Это, как утверждают в ФСС, связано с нехваткой доходов на покрытие всех обязательств. На тот момент задержка составила 21 рабочий день, или 1,8 млрд гривен. Также непрофинансированы заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд гривен, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней, согласно законодательству.

В Фонде сообщили, что задолженность была накоплена в декабре 2020 года из-за резкого роста расходов.

"Это связано с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии - существенно выросли расходы на больничные, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и тому подобное. Например, в декабре 2020 года Фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд гривен - на 1,5 млрд гривен больше, чем в декабре 2019 года (0,9 млрд грн)", - сказано в сообщении Фонда.

Причина задолженности – веская. По итогам 2020 года Фонд социального страхования принял на финансирование больничные листы, в том числе в связи с заболеванием COVID-19, травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком, в общей сложности, на 12,4 млрд гривен. В Фонде отметили, что задержки связаны не только с резким ростом расходов из-за пандемии, но и с промедлением подачи заявлений-расчетов. Чтобы ускорить получение помощи, Фонд советует не терять связь со своим работодателем, бухгалтером и ответственным за социальное страхование предприятия.